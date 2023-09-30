أمريكا ترفع “كوطة” تأشيرات “Green Card” للجزائريين

أعلنت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية أنه تم رفع كوطة تأشيرة “غرين كارت”، Green Card، للجزائريين هذه السنة ومقارنة بالسنوات الماضية.

وحسب الاحصائيات التي قدمتها سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في الجزائر عبر صفحتها الرسمية “فايسبوك”، فقد تمّ هذا العام منح رقم قياسي لتأشيرات Green Card للجزائريين. حيث وصل عددها إلى 3 آلاف و838 تأشيرة. وهو الحد الأقصى المسموح به لأي بلد.

كما أكدت السفارة، أنه لأول مرة تم منح هذا العدد من التأشيرات للجزائر. ما يؤكد حسبها التزامها بالتنوع والشمول. وكمقارنة منحت أمريكا السنة المالية الماضية 2300 تأشيرة. وفي السنة المالية 2019، تم منح ألف و624 تأشيرة.

هذه طريقة السحب الالكتروني

للإشارة، فإن طريقة السحب الإلكتروني مستعملة من طرف وزارة الخارجية الأمريكية لا غير. ويتم اختيار الفائزين عن طريق السحب الإلكتروني. كما أنه ليس باستطاعة أي طرف آخر أن يضمن أو يوفر حظوظ النجاح للمترشحين. للـGreen Card.

هذا ويشارك عدد معتبر من الجزائريين في القرعة للظفر بتاشيرة غرين كارت، والهجرة الى الولايات المتحدة الأمريكية وتحقيق أحلامهم في ميدان العمل،وبناء مستقبلهم.

ويشارك في هذه القرعة بنسبة كبيرة الطلبة الذين يريدون تطوير مستواهم. إضافة إلى عائلات تفضل الهجرة من أجل تحسين مستواها المعيشي. خاصة في ظل الظروف المريحية التي توفرها الولايات المتحدة الامركية لحاملي هذه التأشيرة. ومحاولتها لايجاد مناصب عمل لهم، في ظرف 6 أشهر على الأقل.