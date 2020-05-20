أمريكا تساهم بمليوني دولار لمساعدة الجزائر في مواجهة فيروس كورونا

الوطني
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أمريكا تساهم بمليوني دولار لمساعدة الجزائر في مواجهة فيروس كورونا
بقلم أمينة داودي

أعلنت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر، أن أمريكا ساهمت بمليوني دولار لمساعدة الجزائر في مواجهة فيروس كورونا.

وافاد بيان للسفارة، أن المساعدة هدفها تخفيف تأثير جائحة كورونا على المجتمع الجزائري، بالإضافة إلى تعزيز العلاقات الجزائرية الأمريكية طويلة الأمد بين الشعبين.

وأضاف البيان، أن هذا الدعم سيوجه للمنظمات التي تعمل بالتعاون مع الجزائر لمحاربة الفيروس.

وأكد نفس البيان، انه وبعد أشهر من محاربة جائحة كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية وخارجها تبقى أمريكا أكبر دولة مانحة للاستجابة على المستوى العالمي، وخصصت الولايات المتحدة الأمريكية 900 مليون دولار لحالات الطوارئ الصحية والإنسانية والإقتصادية في جميع أنحاء العالم.


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