أمريكا تسجّل أكثر من 65 ألف إصابة بـ”كورونا” في يوم

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية ما يعدّ أكبر رقم في العالم بإصابات فيروس “كورونا” متخطية حاجز الـ 65 ألف إصابة في ظرف 24 ساعة الأخيرة.

وحسب آخر إحصاء لجامعة “جونز هوبكنز” فجر اليوم الجمعة، فقد سجلت الولايات المتحدة 65.500 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” في أكبر حصيلة لها وفي العالم ككل.

وارتفع عدد المصابين الكلي في أمريكا إلى أكثر من 3.1 مليون مصاب، توفي منهم 133 ألف و 195 مريض، بينهم حوالي 1000 وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية فقط.

وتبقى الولايات المتحدة الأولى في العالم من حيث عدد الإصابات والوفيات وحتى حالات الشفاء التي بلغت مليون و408 ألف و 153 حالة شفاء.