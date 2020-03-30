أمريكا تسمح للمستشفيات بإستخدام “كلوروكين” لعلاج كورونا

وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية رسميا، أمس الأحد، على استخدام المستشفيات لعقاري كلوروكين وهيدروكسيكلوروكين، لعلاج فيروس كورونا.

ويستعمل كل من كلوروكين وهيدروكسيكلوروكين، كعقارين مضادان للملاريا.

ويعلق الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، آمالا كبيرة على هاذين العقارين، لعلاج الفيروس التاجي.

وجاء في بيان لوزارة الصحة الأمريكية، نقله موقع “سكاي نيوز العربية”، أن إدارة الغذاء والدواء أعطت الضوء الأخضر ليقوم الأطباء بتوزيع العقارين للمرضى المراهقين والراشدين المصابين بكورونا، بشكل مناسب.

وأشاد الرئيس الأميركي سابقا بهذا العقار قائلا إن هناك فرصة حقيقية لأن يكون له أثرا هائلا، سيكون بمثابة هبة من الله إذا نجح.

وحذرت السلطات الصحية الأميركية السكان، من معالجة أنفسهم منزليا.

وسجلت الولايات المتحدة الأمريكية، أزيد من 140 ألف إصابة بالفيروس التاجي الجديد “كوفيد-19″، و2489 وفاة.