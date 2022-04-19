أمريكا تصدر تعليمات جديدة لمواطنيها حول السفر إلى الجزائر

غيرت وزارة الخارجية الأمريكية التنبيهات المتعلقة بالسفر إلى الجزائر إلى المستوى الثاني. والذي يتعلق بتوخي المزيد من الحذر. التي كانت مدرجة سابقا كمستوى رابع لا تسافر.

وتهدف تحذيرات السفر إلى توفير المعلومات لمواطني الولايات المتحدة الذين يودون السفر.

وحددت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) أن الجزائر لديها مستوى غير معروف من COVID-19. رغم أن أرقام وزارة الصحة تؤكد أن الوباء في طريق الزوال بالجزائر.

ودعت الخارجية الأمريكية مواطنيها الى التطلع على صفحة COVID-19 التابعة لوزارتها. قبل التخطيط لأي سفر دولي والاطلاع على صفحة الويب الخاصة بالسفارة الأمريكية للحصول على معلومات حول COVID-19 الخاصة بكل بلد.

كما دعت الى إبلاغ الشرطة المحلية عند زيارة المواقع خارج المدن الكبرى. والسفر بالطائرة إن أمكن؛ والبقاء على الطرق السريعة الرئيسية للراغبين في السفر براً.

وطالبت الخارجية الأمريكية مواطنيها الى السفر مع وكلاء السفر ذوي السمعة الطيبة الذين يعرفون المنطقة. وتجنب المبيت خارج المدن الرئيسية والمواقع السياحية.

كما طالبتهم بالتسجيل في برنامج تسجيل المسافر الذكي (STEP) لتلقي التنبيهات وتسهيل تحديد موقعهم في حالات الطوارئ.

وشددت على ضرورة تجنب السفر إلى المناطق الريفية على بعد 50 كيلومترًا (31 ميلًا) من الحدود مع تونس. وفي نطاق 250 كيلومترًا (155 ميلًا) من الحدود مع ليبيا والنيجر ومالي وموريتانيا. بسبب الأنشطة الإرهابية والإجرامية، بما في ذلك الاختطاف.