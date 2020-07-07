أمريكا تطلب من الطلاب الأجانب مغادرة البلاد في هذه الحالة

أعلنت إدارة الهجرة الأمريكية، أن على الطلاب الأجانب الذين أتوا إلى البلاد بغرض الحصول على درجات علمية، بالمغادرة في حال تحولت جامعاتهم للتعلم عبر الأنترنت.

وأكدت ذات الهيئة، أمس الإثنين، أن الطلاب الذين لا يغادرون سيواجهون الترحيل، وهي خطوة قد تؤثر على آلاف الطلبة الأجانب الذين يدخلون الولايات المتحدة للدراسة.

وبينت إدارة الهجرة، أنه لن يتم إصدار أي تأشيرات للطلاب المسجلين في الجامعات التي تواصل تعليمها عبر إعطاء دورات تعليمية عن بعد.

هذا وبدأت العديد من الجامعات الأمريكية، بتغيير نمط التعليم بإعطاء دورات عبر الإنترنت بسبب جائحة وباء كورونا.