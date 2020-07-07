أمريكا تطلب من الطلاب الأجانب مغادرة البلاد في هذه الحالة

أخبار العالم
  • -
  • 0
أمريكا تطلب من الطلاب الأجانب مغادرة البلاد في هذه الحالة
بقلم نادية بن طاهر

أعلنت إدارة الهجرة الأمريكية، أن على الطلاب الأجانب الذين أتوا إلى البلاد بغرض الحصول على درجات علمية، بالمغادرة في حال تحولت جامعاتهم للتعلم عبر الأنترنت.

وأكدت ذات الهيئة، أمس الإثنين، أن الطلاب الذين لا يغادرون سيواجهون الترحيل، وهي خطوة قد تؤثر على آلاف الطلبة الأجانب الذين يدخلون الولايات المتحدة للدراسة.

وبينت إدارة الهجرة، أنه لن يتم إصدار أي تأشيرات للطلاب المسجلين في الجامعات التي تواصل تعليمها عبر إعطاء دورات تعليمية عن بعد.

هذا وبدأت العديد من الجامعات الأمريكية، بتغيير نمط التعليم بإعطاء دورات عبر الإنترنت بسبب جائحة وباء كورونا.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=848925

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com