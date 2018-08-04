أمريكا تطلق قمرا اصطناعيا لرصد أقمار التجسس والاتصالات المعادية

أطلقت الولايات المتحدة الأمريكية، قمرا اصطناعيا يعد التاسع من نوعه الذي تطوره مؤسسة “بوينغ” العالمية من طراز “سات كوت ”

وقد تم إطلاق القمر من قاعدة دلتا -6 بولاية فلوريدا .

وبحسب مصادر دفاعية أمريكية، فإن القمر الجديد لن تكون مهمته الأساسية إنتاج صور أرضية بل رصد أقمار تجسس والاتصالات المعادية في فضاء الكون

بالإضافة إلى إعطاء إحداثيات تعقبها للقيادة العسكرية الأمريكية.

وقال خبراء أمريكيون، إنّ إطلاق القمر الإصطناعي الجديد هو خطوة على سعي أمريكا إلى تطوير قوة قتال فضائية

خاصة تعمل في خارج الغلاف الجوي للأرض.