أمريكا تعترف بوجود مخابر “الجمرة الخبيثة” في أوكرانيا!

اعترفت الولايات المتحدة الأمريكية، أمس، بوجود مختبرات سرية لصناعة أسلحة بيولوجية في أوكرانيا.

وجاء هذا الاعتراف على لسان نائب وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية، “فيكتوريا نولاند”، التي أعربت عن مخاوف بلادها من وصول القوات الروسية إلى تلك المختبرات الموجودة في أوكرانيا.

وقالت نائب وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية، “فيكتوريا نولاند”، في جلسة استماع في “مجلس الشيوخ الأمريكي”، إنّ الولايات المتحدة “تشعر بالقلق” من احتمال تمكّن روسيا من الوصول إلى مواد المختبرات البيولوجية الأمريكية الموجودة في أوكرانيا، خلال العملية العسكرية الخاصة الجارية.

عبّرت عن قلقها من وصول القوات الروسية إليها

وأضافت المسؤولة الأمريكية “هناك مرافق للبحوث البيولوجية في أوكرانيا في الواقع، نحن الآن قلقون للغاية من أنّ القوات الروسية قد تحاول السيطرة عليها”.

وأشارت إلى أن الولايات المتحدة تعمل حاليا مع الأوكرانيين على “كيفية منع أي مواد تتعلق بهذه الدراسات من الوقوع في أيدي القوات الروسية”.

وعلى الجهة المقابلة، تحدث السفير الروسي المعتمد في واشنطن حول الموضوع، وقال إن الولايات المتحدة الأمريكية، باتت تخشى من اتهامها بانتهاك اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية، ومن وقوع محفّزات الأمراض المخزّنة في المختبرات البيولوجية الأوكرانية بيد الروس.

وكانت وزارة الدفاع الروسية، قد كشفت، أول أمس، عن تشكيل شبكة مكونة من حوالي 30 معملا بيولوجيا سريا في أوكرانيا، قامت بتنفيذ أنشطة سرية بتكليف من وزارة الدفاع الأمريكية.

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كشف المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، “إيغور كوناشينكوف”، عن تمكن سلطات بلاده من الحصول على وثائق تؤكد أن أوكرانيا حاولت تطوير سلاح بيولوجي في مختبرات سرية.

وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية يخاطب الصحافيين في إطار الندوة الصحافية.

والتي تعقد يوميا منذ بدء العملية العسكرية الروسية.

حيث قال “إيغور كوناشينكوف”، إن وزارة الدفاع الروسية تسلمت وثائق من عاملي مختبرات بيولوجية أوكرانية، تؤكد تطوير مكونات سلاح بيولوجي.

وأوضح المصدر أن تلك المختبرات الأوكرانية تقع بالقرب من الحدود الروسية وكان يجري تمويلها من الولايات المتحدة.

قاموا بتدمير مخابر سرية أخرى لـ “الطاعون” و”الكوليرا” تقع على حدودهم

وأضاف المتحدث، أن تلك الوثائق تدل على قيام السلطات الأوكرانية بالإتلاف الطارئ لمخزون من مسببات “الطاعون” و”الجمرة الخبيثة” و”الكوليرا”، وغيرها من الأمراض المميتة في هذه المختبرات.

وحسب المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، فإن قيام سلطات أوكرانيا بإتلاف مخزونات “بكتيريا الطاعون” و”الجمرة الخبيثة” و”الكوليرا” كان في أعقاب بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يوم 24 فيفري الماضي، مضيفا أن ذلك تم بعد تلقي أوامر من وزارة الصحة الأوكرانية بهدف “منع الكشف عن حقائق انتهاك الولايات المتحدة وأوكرانيا للمادة 1 من معاهدة الأمم المتحدة لحظر الأسلحة الجرثومية”.

لهذا السبب سارع الجيش الروسي للسيطرة على “تشيرنوبيل”.. وأوكرانيا خطّطت لتصنيع “قنبلة قذرة”

وصرّح “كوناشينكوف” للصحافيين، أنه “وخلال العملية العسكرية الخاصة، تمّ كشف الوثائق والأدلة أثناء تمشيط دقيق لآثار برنامج بيولوجي عسكري يتم تنفيذه في أوكرانيا، بتمويل من وزارة الدفاع الأمريكية”.

وراح المتحدث الروسي يقول إن “البنتاغون يشعر بقلق بالغ بعد الكشف عن تجاربه البيولوجية السرية في أوكرانيا”، مضيفا أنه “يجري الآن تحليل الوثائق من قبل متخصصين روس في قوات الحماية من الإشعاع والكيماويات والبيولوجية”.

وكانت وسائل إعلام قد كشفت في وقت سابق، أن قوات العمليات الخاصة الروسية، دمّرت 13 مختبرا بيولوجيا في أوكرانيا، وأن “بعض المختبرات البيولوجية التي تم تدميرها كانت تحت الأرض”.

أوكرانيا خطّطت لتصنيع “قنبلة قذرة” في “تشيرنوبيل”!

وفي سياق متصل، نقلت وكالة “نوفوستي” الروسية، أمس الأحد، عن مصدر روسي، قوله إن سلطات أوكرانيا استخدمت منطقة “تشيرنوبيل” كمركز لتصنيع ذخيرة مشعة تعرف باسم “القنبلة القذرة”.

و”القنبلة القذرة” هي عبارة عن ذخيرة معبأة بمتفجرات عادية ممزوجة بمواد مشعة قادرة على تلويث مناطق شاسعة في حالة تفجيرها.

ولم يستخدم هذا السلاح على الصعيد الميداني في السابق على الإطلاق.

وقالت “نوفوستي” نقلا عن نفس المصدر، إن هناك معلومات تشير إلى أن المنطقة المحيطة بالمحطة المنكوبة.

استخدمت أيضا للأعمال الخاصة باستخراج “البلوتونيوم”، وإن معدل الإشعاع المرتفع في هذه المنطقة مكّن القائمين بهذه الأنشطة من إخفائها.

وحسب نفس المصدر، فقد زودت الولايات المتحدة أوكرانيا بمعدن “البلوتونيوم” لمساعدتها في تطوير أسلحة نووية، مشيرا إلى أن أوكرانيا كثفت أيضا خلال السنوات الأخيرة نشاطها لاستكشاف “اليورانيوم”.