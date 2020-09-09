أمريكا تعلن رسميا خفض قواتها في العراق

أعلن الجيش الأمريكي، اليوم الأربعاء، رسميا، أنه سيخفض عدد أفراده في العراق من 5200 إلى ثلاثة آلاف جندي.

وقال مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية أمس الثلاثاء إن الرئيس دونالد ترامب سيعلن سحب مزيد من القوات الأمريكية من العراق.

وأكدت الولايات المتحدة والعراق في جوان الماضي التزامهما بخفض القوات الأمريكية المتواجدة في البلاد في الأشهر المقبلة.

وأثناء اجتماعه مع رئيس الوزراء العراقي الشهر الماضي أكد ترامب وعده مجددا بسحب القوات الأمريكية من العراق.

وجاء اجتماع ترامب مع رئيس الوزراء العراقي في وقت تشهد فيه التوترات بين الولايات المتحدة وإيران تصعيدا جديدا.

وصَوت البرلمان العراقي بوقت سابق لسحب القوات الأمريكية، حيث بدأت هذه الأخيرة مع قوات دول أخرى متحالفة في المغادرة تدريجيا.