أمريكا تعلن فقدان السيطرة على صاروخ فضائي

أعلنت شركة “روكيت لاب” الأمريكية، المتخصصة في مجال العلوم الفضائية، عن فقدها لأحد الصواريخ الإلكترونية.

وغردت الشركة عبر تويتر أن الجزء الأول من الصاروخ، من المفترض انطلاقه كما كان مخططا له.

ولكن في المرحلة الثانية من الإشعال، حدث شيء مفاجئ وهو انقطاع المحرك، وفشل الصاروخ في الوصول إلى المدار المحدد له.

وأكدت الشركة أن الصاروخ كان يحمل قمرين صناعيين، تابعين لإحدى الشركات العاملة في مجال الأقمار الصناعية.

وذكر مختصون أن الأمر ليس مثيرا للقلق كما حدث مع الصاروخ الصيني.

وقالت إن وزن صاروخ الشركة الأمريكية يزن 500 كلف، بينما كان وزن حطام الصاروخ الصيني يفوق 21 طنا.