أمريكا: تفاصيل جديدة في قضية مقتل 19 تلميذا وأستاذين بهجوم على مدرسة إبتدائية

كشفت صحيفة واشنطن بوست أن المسلح الذي نفذ إطلاق النار الدموي في تكساس يوم الثلاثاء الماضى. كان يجول خارج المدرسة لمدة 12 دقيقة.

وبحسب ما قالت السلطات الأمريكية في مستجدات القضية، فقد دخل الجاني ودون أن يواجه أي تحد. وأمضى ساعة قبل أن يتم قتله من قبل قوات الأمن.

وذكرت الصحيفة أن التفاصيل الجديدة للكيفية التي قتل بها سلفادور راموس، البالغ من العمر 18 عاما 19 طفلا ومعلمتين. في مدرسة روب فى اوفالدى بتكساس. إلى جانب مقاطع الفيديو التي تم تسجيلها بهواتف محمولة وشهادات الشهود عن تعامل الشرطة. وتقييد الآباء اليائسين الذين حاولوا الإسراع إلى المبنى. تثير شكوك في المزاعم السابقة للحاكم جريج أبوت بأن الاستجابة السريعة من قبل قوات إنفاذ القانون قد أنقذ الأرواح.

وتراجعت الشرطة التى وصلت إلى المدرسة عندما أطلق راموس النار عليهم، بحسب ما ذكرت سلطات الولاية يوم الخميس.

ومرت ساعة قبل أن تقوم وحدة تكتيكية بقيادة عملاء دوريات الحدود الفيدرالية بالدخول إلى أحد الفصول الدراسية وقتل المسلح.

وقبل نحو 10 دقائق من دخول راموس المبنى، قام بفتح النار على شهود فى دار جنازات قريب. وأبلغ أحد الأشخاص خدمة الطوارئ عن وجود رجل يحمل سلاحا.

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