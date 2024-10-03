أمريكا تفتح أبوابها للراغبين في الهجرة

انطلقت التسجيلات لبرنامج DV Lottery الجديد للولايات المتحدة الأمريكية يوم أمس الأربعاء. وهي فرصة للعديد من الراغبين في الحصول على البطاقة الخضراء الأمريكية.

لتكون من بين المرشحين الذين سيتم الإعلان عن أسمائهم في ماي 2025. عليك إكمال نموذج التسجيل الإلكتروني بشكل صحيح، قبل الموعد النهائي المحدد في 5 نوفمبر 2024.

نصائح للتسجيل بنجاح في يانصيب DV USA 2026

إذا كنت لا تستخدم خدمات مقهى الإنترنت، فيمكن لمرشح البطاقة الخضراء الأمريكية تسجيل نفسه مجانًا.

كل ما عليك فعله هو اتباع هذه النصائح القليلة والاحتفاظ برمز التأكيد الفريد الخاص بك. بالإضافة إلى نسخة من صفحة تأكيد التسجيل.

ويتم تقديم استمارة التسجيل إلكترونيًا عبر العنوان dvprogram.state.gov.

كما يجب أن يكون طلب التسجيل كاملاً ويجب أن يستوفي متطلبات التسجيل لبرنامج تأشيرة التنوع.

علاوة على ذلك، قبل البدء في إكمال هذا النموذج عبر الإنترنت. يجب على مقدم الطلب التأكد من أنه يستخدم متصفحًا حديثًا لإرسال طلبه.

قد تواجه المتصفحات مثل Internet Explorer مشكلات فنية مع نظام DV عبر الإنترنت.

ما هي الخطوات التي يجب اتباعها؟

يسمح قانون الولايات المتحدة بتقديم طلب واحد فقط لبرنامج تأشيرة التنوع.

وبخلاف ذلك، سيتم استبعاد المرشح تلقائيًا وسيفقد فرصته في الحصول على البطاقة الخضراء الأمريكية.

علاوة على ذلك، للتسجيل بنجاح، من المهم التأكد من إكمال النموذج عبر الإنترنت بشكل صحيح وتقديم طلب كامل:

الاسم الأخير والاسم الأول للمرشح، تمامًا كما يظهران في جواز السفر.

الجنس: رجل أو امرأة.

تاريخ الميلاد: اليوم، الشهر، السنة.

مدينة الميلاد.

بلد الميلاد.

الدولة المؤهلة لبرنامج تأشيرة التنوع لعام 2026: عادة، يجب أن تكون نفس دولة الميلاد.

صورة حديثة لمقدم الطلب والزوج والأبناء المتضمنين في الطلب. ويجب أن تؤخذ خلال الأشهر الستة الماضية.

ومع ذلك، لا يتعين على مقدم الطلب بالضرورة أن يدرج في الطلب صور هوية الزوج والأبناء. إذا كانوا مواطنين أمريكيين بالفعل.

بالإضافة إلى ذلك، يجب على المرشح التأكد من تقديم المعلومات التالية:

العنوان البريدي.

بلد الإقامة الحالي.

رقم الهاتف.

العنوان الإلكتروني الذي سيظل صالحًا حتى ماي 2025.

أعلى مستوى من التعليم.

الوضع العائلي.

عدد الأطفال وأسمائهم وتواريخ ميلادهم ومدن وبلدان الميلاد.

يجب على المرشح تقديم هذه المعلومات بشكل صحيح.

كيف تختار صورتك؟

يجب أن تستوفي صور الدخول لبرنامج DV-2026 نفس المعايير الخاصة بتأشيرات الولايات المتحدة.

يتعرض المرشح للاستبعاد من البرنامج إذا كانت صورته أو صور أفراد أسرته لا تستوفي هذه المواصفات.

بالإضافة إلى ذلك، يخاطر المرشح بفقدان الحق في التقدم لبرنامج DV-2026.

إذا قدم نفس صورة الهوية كما في السنوات السابقة.

ويجب أن تستوفي صورة طلب برنامج تأشيرة التنوع المتطلبات التالية:

بالألوان ويتم التقاطها أمام خلفية بيضاء، ويجب أن يكون مقاسها (51 × 51 ملم).

وفي أعقاب ذلك، أتاحت السلطات الأمريكية للمرشحين لبرنامج تأشيرة التنوع أداة. تسمح لهم بمعرفة ما إذا كان التصوير الفوتوغرافي يتوافق مع متطلبات هذا البرنامج، ولا سيما “أداة الصور”.

ماذا تفعل بعد التسجيل عبر الإنترنت؟

بعد تقديم الطلب كاملاً، ستظهر صفحة تأكيد على الشاشة تعرض الاسم الكامل للمرشح مع رمز التأكيد الفريد الخاص به.

ويجب على الأخير طباعة هذه الصفحة حتماً. واحتفظ بتفاصيل الاتصال الخاصة بك، بالإضافة إلى إمكانية الوصول إلى عنوان البريد الإلكتروني المستخدم.