أمريكا تفحص كرة “بوتين” وتمنعها من دخول البيت الأبيض !!

أعلنت المُتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة سانديرس، بأن فحص الأجهزة الأمنية على الكرة، التي أهداها الرئيس الروسي بوتين لنظيره الأمريكي قد اكتمل.

وقالت سانديرس، وفقا لوكالة “بلومبيرغ”:”الفحص الأمني قد أجري أيضا لكرة القدم نحن لن ندلي بأي تعليقات لاحقا على الإجراءات الأمنية”.

وأشارت وكالة “بلومبيرغ” إلى أن كرة بوتين من شركة “آديداس” ظهرت عليها رقاقة إلكترونية من قبل الشركة المصنعة.

وكان بوتين قد أهدى ترامب، خلال المؤتمر الصحفي جمعهما في “هلسنكي” في 16 جويلية الماضي، كرة قدم رسمية من مونديال روسيا.