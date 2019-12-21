أمريكا تفرض عقوبات على خط الغاز الروسي إلى أوروبا

وقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قانونا بفرض عقوبات على أي شركة تساعد في إستكمال مد خط أنابيب الغاز إلى أوربا.

وكشفت وكالة الأنباء الفرنسية، السبت، أن ترامب فرض عقوبات على كل شركة تساعد شركة غازبروم الروسية في إستكمال مد خط أنابيب الغاز إلى أوربا.

وإستهدفت العقوبات الأمريكية، خط الغاز “نورد ستريم 2” ، وهو خط أنابيب تحت المياه، من شأنه أن يسمح لروسيا زيادة صادراتها من الغاز نحو ألمانيا.

حيث إعتبرت إدارة ترامب هذا المشروع تهديدا للأمن في أوروبا.

وصوت الكونغرس الأمريكي لصالح هذه العقوبات الشهر الماضي، في إطار مشروع قانون لميزانية الدفاع الأمريكي.