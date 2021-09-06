أمريكا تفشل في إخراج حوالي 100 شخص من أفغانستان

قال كبير موظفي البيت الأبيض رون كلين، إنه يوجد حوالي 100 أمريكي تبقوا في أفغانستان. بعد فشل الجيش الأمريكي في إخراجهم، وفقا لما نشره موقع بوليتيكو.

وأضاف كلين في تصريحات صحفية أن الإدارة الأمريكية على تواصل مع كل المواطنين الذين تبقوا والذين تم التعرف عليهم.

وذكر كلين أن الإدارة تأمل أن ينجح القطريين في إرجاع خدمة الطيران في العاصمة الأفغانية. حتى يتمكن المواطنين الأمريكيين من استخدام الرحلات الجوية والخروج من أفغانستان.

وأضاف كبير موظفي البيت الأبيض أن بلاده على تواصل مع مصادر داخل البلاد لمحاولة إخراج المواطنين الأفغان. الذين حاولوا الحصول على تأشيرة خاصة لمغادرة أفغانستان نظرا لتعرضهم للخطر وتهديدهم من قبل طالبان.

وأشار كلين إلى أن أغلب هؤلاء المواطنين يقدمون على مغادرة البلاد عبر الطرق البرية. لكنه لفت إلى أن بلاده سوف تستمر فى السعى لإجلاء المواطنين الأفغان المهددين من قبل طالبان. مضيفا أن عمليات التوطين سوف تكون فى الولايات المتحدة وبعض البلدان الأوروبية.