أمريكا تفعل حق “الفيتو” ضد مشروع القرار الجزائري لوقف إطلاق النار في غزة

فعلت الولايات المتحدة الامريكية، اليوم الثلاثاء، حق الفيتو، ضد مشروع القرار الجزائري لوقف إطلاق النار في غزة.

وقبل ذلك، أدلى ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع، بكلمة، أشار فيها إلى أن التصويت ضد مشروع القرار. يعني قبول ممارسات مهينة تدمر كرامة النساء و الأطفال في فلسطين.

وأكد أنه يجب على المجتمع الدولي التحرك بسرعة من أجل وقف إطلاق النار في فلسطين.

مشيرا الى أن التأخر في أخذ قرار وقف إطلاق النار ينجم عنه سقوط المزيد من الأرواح.