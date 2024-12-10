أمريكا تقدم فرصة ذهبية للطلبة الجزائريين

كشفت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في الجزائر عن فرصة جديدة للطلاب الجزائريين الذين يرغبون في تحسين مستواهم في الخارج، لا سيما كجزء من برنامج Global UGRAD.

Global UGRAD هو برنامج يسمح للطلاب الجامعيين الدوليين بالسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وذلك للتبادل لمدة فصل دراسي واحد، دون الحصول على شهادة. في مؤسسات التعليم العالي من أجل تحسين معرفتهم الأكاديمية وتطوير مهاراتهم المهنية.

في كل عام يتم اختيار أكثر من 300 طالب دولي من قبل سفارات الولايات المتحدة للمشاركة في برنامج Global Ugrad. على وجه الخصوص، وفقًا لعملية اختيار تنافسية تأخذ في الاعتبار إمكانات كل مرشح وقيادته، ووعوده الأكاديمية والتزامه المجتمعي.

وفي هذا السياق، تدعو سفارة الولايات المتحدة بالجزائر العاصمة الطلاب الذين تفوق أعمارهم 18 سنة. إلى الاستفادة من هذه الفرصة والتقدم ليكونوا من بين الفائزين.

علاوة على ذلك، من المهم تحديد أن المرشحين يجب أن يستوفوا عدة معايير للأهلية، وهي:

أن يكون عمرك 18 عامًا على الأقل اعتبارًا من أوت 2025.

أن تكون مسجلاً كطالب جامعي بدوام كامل. وأن تكون في وضع جيد مع دراستك في مؤسسة جامعية معتمدة.

لديهم سنة دراسية كاملة واحدة على الأقل من الدراسات الجامعية المتبقية بعد مايو 2025.

تكون قادرة على التواصل باللغة الإنجليزية.

إجراءات التسجيل:

ويمكن للطلبة الجزائريين الذين يستوفون هذه المعايير تقديم طلباتهم إلكترونيا. وذلك قبل 15 ديسمبر 2024 الساعة 11:59 ليلاً.

علاوة على ذلك، فإن الفائزين المستقبليين ببرنامج Global UGRAD مدعوون للتقدم للمشاركة في برنامج Global UGRAD. خلال دورة التقديم السنوية للعام الدراسي التالي.

بالإضافة إلى ذلك، سيكمل الطلاب الذين يتقدمون في ديسمبر 2024 تبادلهم خلال فصل خريف 2025 أو ربيع 2026.

وستتم دعوة المرشحين المختارين لإجراء مقابلة في سفارة الولايات المتحدة بين جانفي وفيفري.

كما سيتم إبلاغ الفائزين بحالتهم. ونتائج هذا الاختيار خلال شهر مارس.

وسيُطلب من هؤلاء البدء في إعداد طلبات الحصول على التأشيرة ووصولهم إلى الأراضي الأمريكية، خلال الأشهر التالية لإعلان النتائج.