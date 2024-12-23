أمريكا تقدم منح للطلاب الجزائريين

أعلنت السفارة الأمريكية في الجزائر عن فتح باب التقديم لبرنامج المنح الدراسية (SUSI) لعام 2025. والذي يهدف إلى تعزيز فهم الباحثين للمجتمع والقيم والثقافة الأمريكية.

كما يشمل البرنامج موضوعات متنوعة مثل السياسة، الأدب، الإعلام، الاقتصاد، الثقافة، والسياسة الخارجية الأمريكية. ويستمر لمدة 6 أسابيع إبتداء من جوان 2025.

ويشترط أن يكون المتقدم مواطنا جزائريا مقيما في الجزائر، متقنا للغة الإنجليزية، وعمره بين 30-50 عاما. وحاصلا على شهادة دراسات عليا. على أن الموعد النهائي للتقديم 24 ديسمبر 2024.

ولمزيد من التفاصيل حول مزايا وشروط الاستفادة من البرنامج وكذا طريقة التسجيل يرجى الإطلاع على الملف المرفق.

وبعد الإنتهاء من التسجيل يرجى ملئ الإستمارة الإلكترونية التالية لنيابة مديرية الجامعة للعلاقات الخارجية حتى يتسنى لنا متابعة ملفات المترشحين : https://forms.gle/FiAQy4pooFP22fsT9

ملاحظة: تملأ هذه الإستمارة من طرف المترشحين التابعين لجامعة الجزائر3 فقط.

رابط الملفات المرفقة: https://www.univ-alger3.dz/?p=24955