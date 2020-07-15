أمريكا تكسر الأرقام.. تسجيل أكثر من 67 ألف إصابة جديدة بـ”كورونا” في يوم

تعدّت الإصابات الجديدة المسجلة في الولايات المتحدة الأمريكية بفيروس “كورونا”، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، سقف الـ 67 ألف ووفاة 900 مصاب.

وحسب آخر إحصاء لجامعة “جونز هوبكنز”، فقد بلغ إجمالي الإصابات بوباء “كورونا” في أمريكا 3 ملايين و 431 ألف إصابة بعد تسجيل 67.400 حالة جديدة.

وقفزت حالات الوفيات إلى حدود 136 ألف و 432 وفاة بعد تسجيل 900 حالة وفاة جديدة، لتبقى الولايات المتحدة المتصدرة عالميا كأثر الدول تضررا بالوباء.

جدير بالذكر أن حصيلة الإصابات العالمية بوباء “كورونا” بلغت 13.3 مليون مصاب، فيما توفي أزيد من 580 ألف مصاب، تتوزع بصورة كبيرة بين أمريكا والبرازيل وبريطانيا والمكسيك.