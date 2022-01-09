أمريكا تمنع ملكة جمال بريطانيا من دخول أراضيها والسبب صادم

اتهمت ملكة جمال بريطانيا لين كلايف السلطات الأمريكية بمنعها من دخول أراضيها لأن أصولها سورية، رغم أنها مواطنة بريطانية.

ونشرت كلايف على حسابها عبر “إنستغرام” مقطعا من مقابلتها مع شبكة “بي بي سي”. حيث أكدت خلالها أن الحكومة الأمريكية منعتها من دخول أراضيها عبر حجب التأشيرة عنها.

وقالت إنها تقدمت بطلب عائلي لها ولزوجها وابنتها للحصول على تأشيرات سفر للولايات المتحدة. إلا أن زوجها وابنتها حصلا على التأشيرة بينما هي لم تحصل عليها رغم أن تقدمت بالطلب عبر جواز سفر بريطاني كأفراد عائلتها.

وأضافت ملكة جمال بريطانيا “الفرق بين طلبي وطلب زوجي وابنتي هو مكان ولادتي، دمشق”.

وقالت كلايف إنها ولدت في دمشق لكنها انتقلت إلى المملكة المتحدة كلاجئة في عام 2013. حيث تعلمت اللغة الإنجليزية وتتدرب حاليا لتصبح طبيبة في “إن إتش إن”. قبل المشاركة في مسابقة “إم آر إس وورلد” السنوية الخامسة والثلاثين. لافتة إلى أنها شاركت أيضا بحملة من أجل المرأة وحقوق اللاجئين.

وعلّقت على فيديو المقابلة على “إنستغرام”. “آمل أن تتم تسوية وضع التأشيرة الخاص بي في الوقت المناسب للانضمام إلى أخواتي الملكات في لاس فيغاس”.

وكان من المقرر أن تشارك لين كلايف (29 عاما) لتمثل بريطانيا في نهائيات مسابقة ملكة جمال العالم. لكن المسؤولين الأميركيين لم يمنحوها تأشيرة الدخول.

وفي ردهم على القضية، قال مسؤولون أميركيون لشبكة “بي بي سي” إنهم ” لا يستطيعون التعليق على قضية كلايف”.

وأضافوا في بيان “أن سجلات التأشيرات سرية بموجب القانون الأميركي، لذلك لا يمكن مناقشة تفاصيل حالات التأشيرات الفردية”.

وتشير شروط وزارة الخارجية الأميركية للحصول على التأشيرات. إلى أن المتقدمين من مواطني الدول التي تعتبر راعية للإرهاب يجب أن يخضعوا لمقابلة من مسؤول قنصلي.

ووفق الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الأميركية، تعتبر سوريا إحدى الدول الراعية للإرهاب منذ عام 1979.

وولدت لين في العاصمة السورية دمشق، وغادرتها مع والدتها إلى المملكة المتحدة في عام 2013. حيث درست اللغة الإنكليزية جنباً إلى جنب مع العلوم الحيوية في جامعة شيفيلد هالام.