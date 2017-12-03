أمريكا تنسحب من ميثاق الأمم المتحدة للهجرة

أعلنت إدارة الرئيس الأميركي،دونالد ترامب،أمس السبت، انسحاب الولايات المتحدة من ميثاق دولي لتحسين التعامل مع أزمات المهاجرين واللاجئين باعتباره”يتناقض”مع سياساتها.

وذكرت بعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة في بيان: “أبلغت بعثة الولايات المتحدة اليوم الأمين العام للأمم المتحدة أن الولايات المتحدة تنهي مشاركتها في الميثاق العالمي للهجرة”.

وكانت 193 دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة قد تبنت في سبتمبر 2016 بالإجماع إعلانا سياسيا غير ملزم.

هو إعلان نيويورك للاجئين والمهاجرين يتعهد بالحفاظ على حقوق اللاجئين ومساعدتهم على إعادة التوطين وضمان حصولهم على التعليم والوظائف.