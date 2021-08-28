أمريكا تُسجل أول إصابات لغزلان بكورونا في العالم
بقلم نادية بن طاهر
كشفت الحكومة الأمريكية أمس الجمعة، عن تسجيل أول إصابات في العالم لغزلان بكوفيد-19.
وحسب بيان لوزارة الزراعة الأمريكية، فقد تم تسجيل إصابات بفيروس “سارسكوف 2” الذي يسبب كوفيد-19 في الغزال البري الأبيض الذيل في ولاية أوهايو.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الزراعة الأمريكية، ليندساي كول، في رسالة بالبريد الإلكتروني لرويترز: “لا نعرف كيف تعرضت الغزلان لـ”سارس-كوف-2″.. من الممكن أنها تعرضت له من خلال البشر أو البيئة أو غزلان أخرى أو حيوانات أخرى”.
وكانت وزارة الزراعة الأمريكية، قد سجلت إصابة حيوانات بكوفيد-19 من بينها كلاب وقطط ونمور وأسود وفهود جليدية وثعالب مائية وغوريلات وحيوان المينك.
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