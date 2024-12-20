أمريكا تُقدم فرصة ذهبية للجزائريين

تلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي دعوة للترشح في إطار برنامج “دراسة المعاهد الأمريكية” لعام 2025 الذي أطلقته سفارة الولايات المتحدة لصالح الأساتذة الباحثين الجزائريين.

وحسب تعليمة للوزارة، يستفيد من هذا البرنامج، الأساتذة الباحثون الجزائريون، الذين يرغبون في تعميق فهمهم للمجتمع والثقافة والقيم والمؤسسات الأمريكية.

وستمتد فترة التقديم للإلتحاق بهذا البرنامج، حتى 24 ديسمبر 2024 عبر الموقع الإلكتروني لسفارة الولايات المتحدة المتاح عبر الرابط التالي:

http://dz.usembassy.gov/education-culture/exchanges/

ودعت الوزارة، لنشر هذه الدعوة على نطاق واسع في جميع المؤسسات الجامعية، وإرسال قائمة بأسماء الأساتذة الباحثين الذين تقدموا لهذا البرنامج.