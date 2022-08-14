أمريكا: رجل يطلق النار على نفسه بعد اصطدامه بحاجز مبنى الكابيتول

قالت الشرطة الأمريكية إن رجلا أطلق النار على نفسه بعد أن اصطدم بسيارته بحاجز أمني في مبنى الكابيتول. في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد.

وقالت شرطة الكابيتول في بيان مقتضب إن مجهولا خرج من سيارته بعد تحطمها، وبعد ذلك اشتعلت النيران في السيارة.

وقالت الشرطة إن الرجل “أطلق عدة أعيرة نارية في الهواء” وأطلق النار على نفسه عندما اقترب الضباط.

ولم يصب أحد في الحادث ولا يبدو أن الرجل كان يستهدف أعضاء الكونجرس الذي هو في فترة راحة ، بحسب الشرطة.

وقالت شرطة الكابيتول: “لا يبدو أن الضباط أطلقوا النار عليه”. كما قالت السلطات إن التحقيق جار في خلفية الرجل. شرطة العاصمة “تتولى التحقيق في الوفاة”.

يأتي الحادث وسط ما وصفته سلطات إنفاذ القانون في أمريكا بمخاوف متزايدة من العنف السياسي. وفي ظل هجمات مقلقة في مبنى الكابيتول في العامين الماضيين.

وقُتل ضابط شرطة في الكابيتول في هجوم دهس في أفريل 2021. بعد أشهر فقط من اقتحام حشد عنيف المبنى. وقتل العديد من الضباط في أعقاب أعمال الشغب ، بما في ذلك انتحار البعض.