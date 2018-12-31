أمريكا رسميا خارج أسوار “اليونيسكو”

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الإثنين، خروجها بشكل رسمي من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو”.

يأتي هذا القرار تنفيذا لما أقرته الولايات المتحدة الأمريكية في أكتوبر عام 2017، وظل محل النقاشات طيلة تلك الوقت.

حتى أعلنت اليوم الخروج الرسمي، ليصبح “اليونسكو”، ثاني منظمة دولية تخرج منها أمريكا بعد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في منتصف 2018.

بحجة أنه لم ينفذ ما طلبته واشنطن من إصلاحات، خاصة في ما يتعلق بالموقف من الكيان الصهيوني.

لكن بعد خروجها من المنظمة الأممية، ستحتفظ واشنطن لنفسها بصفة مراقب فيها، ولن تدفع بعد الآن حصتها في تمويل هذه المنظمة الدولية.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية قد خرجت من ذات الهيئة في عام 1984 في عهد الرئيس الأسبق رونالد ريجان.

بعدما أتهمت المنظمة بمعاداتها للولايات المتحدة الأمريكية، ثم عادت لها مرة أخرى في عام 2003.