أمريكا: شرطي يقتل رجلا أسود في مدينة كولومبوس بأوهايو

لقي رجل أسود أعزل مصرعه، في مدينة كولومبوس بولاية أوهايو، في الولايات المتحدة الأمريكية، بعد أن أطلق النار عليه ضابط شرطة.

وحسب موقع CNN، يخضع الشرطي للتحقيق بعد إطلاقه النار على رجل أسود أعزل ما أدى إلى مقتله.

ولم يبدأ الشرطي تسجيل الحادث بكاميرا المراقبة المعلقة في ملابسه، إلا بعد إطلاق النار.

لكن الذاكرة المؤقتة للكاميرا سجلت 60 ثانية قبل الإطلاق، الأمر الذي كشف تفاصيل ما حدث.

وحسب التفاصيل، فقد كانت الشرطة تستجيب لمكالمة غير طارئة حول اضطراب من منزل قريب بعد الساعة الواحدة والنصف صباحا.

وحدد عمدة كولومبوس، أدرو غينتر أن الضحية هو أندرو موريس هيل، البالغ من العمر 47 عاما.

وكان الضحية يزور شخصا ما في المنزل، ولم يتم العثور على أسلحة في مكان الحادث.

وأظهر الفيديو لحظة هيل وهو يسير باتجاه الضابط بهاتف ويده اليمنى غير مرئية، وبعد إطلاق النار، تأخروا في تقديم يد المساعدة.

وقال عمدة المدينة إنه تم تعليق كوي عن العمل، وتجريده من شارته وسلاحه وسلطات الشرطة.