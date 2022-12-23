أمريكا: شلل في حركة النقل بسبب عاصفة قطبية

تأخرت آلاف الرحلات الجوية بسبب عاصفة لا تحدث إلا مرة كل جيل. في جزء كبير من الولايات المتحدة والذي يشهد بردا جليديا وتساقطا كثيفا للثلوج.

وقال الرئيس الأميركي جو بايدن الخميس: “من فضلكم خذوا هذه العاصفة على محمل الجد. وأدعو الجميع إلى الاستماع إلى التحذيرات على المستوى المحلي”، مؤكدا أن “الأمر جدي”.

وأعلنت عدد من الولايات حالة الطوارئ بينها أوكلاهوما وكنتاكي. فيما ستنخفض الحرارة بشدّة وصولا إلى تكساس في جنوب البلاد.

وتغطي الثلوج أساسا عددا من الطرق في جميع أنحاء البلاد، وتحدثت وسائل الإعلام عن وقوع حوادث.

وأغلق طريق “آي-90” السريع الرئيسي الذي يعبر شمال الولايات المتحدة، في ولاية داكوتا الجنوبية.

وقالت إدارة النقل في ولاية داكوتا الجنوبية على موقعها الإلكتروني الخميس. إن “عددا من الطرق الثانوية تعتبر حاليا غير سالكة، والسفر على أجزاء منها مستحيل عمليا بسبب سماكة الثلوج وكثافتها”.

وحذرت إدارة الأرصاد الجوية الوطنية من أنها لاحظت انخفاضا كبيرا في درجات الحرارة “في غضون ساعة أو أقل”.

ونشرت سلطات ولاية وايومنغ صورا مذهلة للعاصفة التقطت من داخل سيارة أحد عناصرها الأربعاء.

وفي الخارج كان من المستحيل رؤية أي شيء لأن “الرؤية معدومة”.

وألغيت أكثر من 5500 رحلة الخميس وتأجلت 24 ألفا أخرى حسب موقع تتبع الرحلات “فلايت-اويور”.

وقالت السلطات إن الثلوج والرياح ستؤدي إلى عواصف ثلجية في بعض الأماكن. مما يجعل أي تنقل “خطيرا إن لم يكن مستحيلا في بعض الأحيان”.