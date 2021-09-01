أمريكا: فقدان 5 أشخاص في تحطم مروحية تابعة للبحرية قبالة ساحل سان دييجو

أعلن الجيش الأمريكى، فقدان خمسة أشخاص، عقب تحطم مروحية تابعة للبحرية في البحر قبالة ولاية كاليفورنيا

وذكرت شبكة “إن بى سى نيوز” الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن المروحية من طراز “إم إتش-60 إس” كانت تقل ستة أشخاص. وتحطمت على بعد 60 ميلا بحريا قبالة مدينة سان دييجو، فيما تمكنت فرق الإغاثة من إنقاذ أحد أفراد الطاقم.

وفي وقت سابق أعلن الأسطول الأمريكي في المحيط الهادي، في ساعة مبكرة اليوم الأربعاء. أن طائرة هليكوبتر عسكرية أقلعت من حاملة الطائرات الأمريكية أبراهام لينكولن. وتحطمت في وقت لاحق في البحر مما أدى إلى عمليات بحث وإنقاذ قبالة ساحل سان دييغو.

وغرد أسطول المحيط الهادي عبر حسابه بتويتر، إن مروحية من طراز (MH-60S). أقلعت من على متن حاملة الطائرات يو إس إس أبراهام لينكولن. وتحطمت في البحر أثناء قيامها بعمليات طيران روتينية على بعد 60 ميلا بحريا تقريبا قبالة ساحل سان دييجو”.

وأشار الأسطول الأمريكي إلى التحطم كان أمس الثلاثاء في تمام الساعة 4:30 مساء بتوقيت المحيط الهادي. وأضاف أسطول المحيط الهادي، أن عمليات البحث والإنقاذ مستمرة مع العديد من القطع الجوية والسطحية لخفر السواحل والبحرية.