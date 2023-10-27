كشفت واشنطن بوست ان إدراة الرئيس الأمريكي جو بايدن حثت إسرائيل على إعادة التفكير في خططها لشن هجوم بري واسع.

وأضاف ذات المصدر نقلا عن مسؤولين أمريكيين مطلعين إدارة بايدن واسع طلبت من إسرائيل استبدال خطط هجوم بري واسع بعمليات جراحية محدودة. كما أمريكا قلقة من تداعيات هجوم بري واسع بغزة وتشكك في تحقيق هدفه المعلن. وايضا عودة وتيرة القصف الإسرائيلي على نفس المواقع شمال غربي قطاع غزة.

وحسب المتحدث بإسم البنتاغون للجزيرة أن امريكا لا تريد صراعا يتسع في المنطقة لذلك نريد توجيه رسالة ردع. ما اكد إتخاذ كل ما هو ضروري لحماية قواتنا وسنرد في الوقت والمكان الذي نختاره.