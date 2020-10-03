أمريكا: كلب بوليسي يقود الشرطة لضبط كوكايين بقيمة 600 ألف دولار

قاد كلب بوليسي الشرطة الأمريكية لضبط 24 رطلاً من الكوكايين بقيمة حوالي 600 ألف دولار و125 ألف دولار في شقة بنيويورك.

وحسب موقع فوكس نيوز الأمريكي فقد أدى العمل البطولي للكلب البوليسي الى إلى اعتقال ثلاثة رجال، وفقًا للسلطات المحلية والفيدرالية.

وقاد الكلب الضباط إلى منطقة بالقرب من حوض الحمام، حيث اكتشفوا 24 رطلاً من الكوكايين والنقود خلف خزانة الأدوية.

وقال المحققون إن عبوات الكوكايين تحمل ختم التنين الصيني، كما اكتشفت السلطات أيضا أكثر من 100 قرص مهلوس ومكبس.

وفقًا للحكومة، فإن قيود السفر التي فرضتها مدينة نيويورك والولاية للسيطرة على الفيروس أعاقت تهريب المخدرات.

ومنذ أن ضرب الوباء في الربيع الماضي، ارتفعت أسعار الجملة للكوكايين بنسبة تصل إلى 72 %.