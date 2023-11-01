أمريكا: كهل يهدد طفلا بمسدس في الوجه بسبب كيس حلوى

يواجه أحد سكان لونغ آيلاند، نيويورك، اتهامات بعد أن صوب مسدسًا نحو صبي يبلغ من العمر 6 سنوات .ترك كيسًا من الحلوى خارج باب منزله الأمامي.

وفقًا لـ NBC New York، وقع الحادث حوالي الساعة 7:30 مساء يوم السبت الماضي في مانهاست.

وقادت إحدى الأمهات ابنتها البالغة من العمر 10 سنوات وصبيها البالغ من العمر 6 سنوات إلى مسكن. يقع في 138 Rockcrest Road لتسليم كيس من الحلوى.

وخرج الطفلان من السيارة، وقرعا الجرس، ثم تركا الحلوى أمام الباب. ثم عادوا إلى السيارة وغادروا المكان.

وبعد فترة وجيزة، ورد أن الأم استدارت بعد أن أدركت أنها سلمت الحلوى للتو إلى العنوان الخطأ.

عندما ركض الصبي البالغ من العمر 6 سنوات عائداً إلى مدخل المنزل ليأخذ الحلويات. زُعم أن صاحب المكان، مايكل وين، فتح الباب ووجه مسدساً نحو رأس الطفل الصغير.

وتم استدعاء ون، 43 عاما، يوم الأحد الماضي بتهمة تهديد طفل وتعريض سلامته للخطر.

وبحسب الشكوى المقدمة، صرخ الرجل الأربعيني في وجه الطفل “اخرج من ممتلكاتي”. ومن المقرر أن يعود إلى المحكمة في نوفمبر.

