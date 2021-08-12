أمريكا مستعدة لمساعدة الجزائر وتنكيس الأعلام في السفارة

أعلنت السفارة الأمريكية لدى الجزائر، إن الولايات المتحدة أعلمت الحكومة الجزائرية أنها مستعدة لتقديم المساعدة، جراء الحرائق المندلعة في عدة مناطق من الوطن، مخلفة خسائر بشرية ومادية.

وأضافت السفارة عبر بيان لها، إن مشاة البحرية في السفارة قاموا بتنكيس العلم احتراما للحداد الوطني على ضحايا الحرائق في شمال الجزائر هذا الأسبوع.

وأعلن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أمس الأربعاء، عن حداد وطني لمدة 3 أيام غبتداء من اليوم الخميس، إثر وفاة عدد من المدنيين والعسكريين جراء الحرائق الأخيرة التي تضرب البلاد.