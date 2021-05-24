أمريكا: مصرع 12 شخصا في حوادث إطلاق نار خلال 48 ساعة الأخيرة

قُتل 12 شخصًا وأصيب 49 آخرون بجروح في عمليات إطلاق نار وقعت يومي السبت والأحد بالولايات المتّحدة الأمريكية.

وسقط ضحايا هذه الحوادث في خمس ولايات هي نيوجيرسي وكارولاينا الجنوبية وجورجيا وأوهايو ومينيسوتا.

وقتل شخصان ليلة السبت، وأصيب 12 آخرون على الأقلّ بجروح في إطلاق نار وقع خلال حفل منزلي في كامدن بنيوجيرسي.

وقُتلت فتاة تبلغ 14 عامًا وأصيب 14 شخصًا بجروح في إطلاق نار خلال حفل موسيقي في كارولاينا الجنوبية.

وفي جورجيا، عثرت الشرطة صباح الأحد على ثلاثة أشخاص جثثًا هامدة مصابين بأعيرة نارية.

كما قُتل ثلاثة أشخاص وأصيب ثمانية آخرون بجروح في إطلاق نار وقع فجر الأحد أمام حانة في مدينة يانغستاون، بأوهايو.

في حين قُتلت فتاة تبلغ 16 عامًا، وأصيب سبعة أشخاص بجروح في إطلاق نار وقع في متنزّه في مدينة كولومبوس.

وفي مينيسوتا، قُتل شخص وأصيب ثمانية آخرون بجروح، أحدهم بحالة حرجة، في إطلاق نار وقع في مينيابوليس ليلة السبت.

وتشهد أمريكا في كلّ مرة يقع فيها حادث من هذا النوع تجدّدًا للنقاش حول تفشّي الأسلحة النارية.

ويرفض الكثير من الأميركيين التخلّي عن حقّهم الدستوري في حيازة الأسلحة النارية.