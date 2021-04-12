أمريكا: مظاهرات واشتباكات مع الشرطة بعد مقتل شاب أسود

خرج مئات المتظاهرين، في مينيابوليس، بأمريكا، تنديدا بمقتل شاب أسود على يد الشرطة.

وأطلقت الشرطة الأمريكية في منطقة مينيابوليس النار وقتلت شابا في مركز مدينة بروكلين.

وحسب الإعلام الأمريكي، يدعى الضحية، داونت رايت، والبالغ من العمر 20 عامًا وهو شاب أسود.

ووفقًا لشرطة مركز بروكلين، وقع الحادث قبل الساعة 2 عصرا.

وأوقف ضابط سيارة بسبب مخالفة مرورية مزعومة.

وذكرت الشرطة أن السائق دخل السيارة مرة أخرى عندما حاول الضباط اعتقاله وقام أحد الضباط بإطلاق النار.

وقال بيان “تحركت السيارة عدة شوارع قبل أن تصطدم بمركبة أخرى”.

وقالت كاتي رايت والدة داونت رايت، إنها كانت على الهاتف مع ابنها عندما وقعت المواجهة مع الشرطة.

ووفقًا لروايتها، فقد اتصل بها ابنها أثناء توقيفه حتى تجلب له التأمين على السيارة.

وقالت إنها سمعت الضباط يأمرون ابنها بالخروج من السيارة ثم “شجار” قبل وقت قصير من إغلاق الهاتف.

قالت: “بعد دقيقة، اتصلت وأجابت صديقته، التي كانت في السيارة، وقالت إنه أصيب بالرصاص، ميتا”.

وسار مئات المتظاهرين إلى قسم شرطة مركز بروكلين واستقبلهم ضباط يرتدون ملابس مكافحة الشغب، وأطلقوا الغاز المسيل للدموع على الحشد.