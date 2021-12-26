أمريكا: مقتل إمام مسجد بطلقات نارية في أوهايو

عثرت السلطات الأمريكية، مساء الجمعة، على جثة إمام مسجد صومالي الأصل، محمد حسن آدم. إمام مسجد أبو هريرة مقتولا داخل سيارة، في الجانب الشرقي من مدينة كولومبوس.

وحسب ما نقله موقع the columbus dispatch، اختفى الشيخ مساء الأربعاء حتى تم العثور على جثته في سيارة مصابة بعدة طلقات نارية. عند تقاطع جويس والشارع 17 في شمال كولومبوس بأوهايو.

وتم العثور عليه في سيارة في قطعة أرض حرجية مملوكة لشركة All City Auto Recycling. يضيف ذات الموقع.

وبحسب أعضاء الجالية الصومالية في كولومبوس، فقد الشيخ محمد حسن آدم يوم الأربعاء. وشوهد آخر مرة حوالي الساعة 7 مساءً، في المسجد

كما قال أعضاء الجالية الصومالية إنه شوهد آخر مرة يقود سيارة صفراء من طراز جي إم سي سافانا 2007. تحمل رقم أوهايو رقم 8956 PMO.

وفي وقت لاحق من يوم الجمعة، قال قادة دينيون وزعماء صوماليون إنهم يعتقدون أن الجثة التي عُثر عليها بالقرب. من تقاطع شارعي وندسور وجويس هي محمد حسن آدم.

وفي بيان عن الحادث ، قالت الشرطة إنها جريمة القتل رقم 198 في كولومبوس هذا العام.

بالإضافة إلى ذلك، قدم مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية، فرع أوهايو (كير- أوهايو) مكافأة قدرها 10 آلاف دولار أمريكي. للحصول على معلومات حول الوفاة والمطالبة بالعدالة.

كما تعد هذه ثانى جريمة قتل عشية عيد الميلاد فى المدينة. في حوالي الساعة 6 صباح يوم الجمعة. كان رجلان يتشاجران في الجانب الشمالي الغربي من المدينة عندما طعن أحدهما الآخر، وفقًا للشرطة.

وتوفي براديب أناند، 33 عامًا، في حادث الطعن في وقت لاحق من ذلك اليوم، واتُهم روبن سيباستيان، 32 عامًا، بقتله.

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