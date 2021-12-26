أمريكا: مقتل إمام مسجد بطلقات نارية في أوهايو
عثرت السلطات الأمريكية، مساء الجمعة، على جثة إمام مسجد صومالي الأصل، محمد حسن آدم. إمام مسجد أبو هريرة مقتولا داخل سيارة، في الجانب الشرقي من مدينة كولومبوس.
وحسب ما نقله موقع the columbus dispatch، اختفى الشيخ مساء الأربعاء حتى تم العثور على جثته في سيارة مصابة بعدة طلقات نارية. عند تقاطع جويس والشارع 17 في شمال كولومبوس بأوهايو.
وتم العثور عليه في سيارة في قطعة أرض حرجية مملوكة لشركة All City Auto Recycling. يضيف ذات الموقع.
وبحسب أعضاء الجالية الصومالية في كولومبوس، فقد الشيخ محمد حسن آدم يوم الأربعاء. وشوهد آخر مرة حوالي الساعة 7 مساءً، في المسجد
كما قال أعضاء الجالية الصومالية إنه شوهد آخر مرة يقود سيارة صفراء من طراز جي إم سي سافانا 2007. تحمل رقم أوهايو رقم 8956 PMO.
وفي وقت لاحق من يوم الجمعة، قال قادة دينيون وزعماء صوماليون إنهم يعتقدون أن الجثة التي عُثر عليها بالقرب. من تقاطع شارعي وندسور وجويس هي محمد حسن آدم.
وفي بيان عن الحادث ، قالت الشرطة إنها جريمة القتل رقم 198 في كولومبوس هذا العام.
بالإضافة إلى ذلك، قدم مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية، فرع أوهايو (كير- أوهايو) مكافأة قدرها 10 آلاف دولار أمريكي. للحصول على معلومات حول الوفاة والمطالبة بالعدالة.
كما تعد هذه ثانى جريمة قتل عشية عيد الميلاد فى المدينة. في حوالي الساعة 6 صباح يوم الجمعة. كان رجلان يتشاجران في الجانب الشمالي الغربي من المدينة عندما طعن أحدهما الآخر، وفقًا للشرطة.
وتوفي براديب أناند، 33 عامًا، في حادث الطعن في وقت لاحق من ذلك اليوم، واتُهم روبن سيباستيان، 32 عامًا، بقتله.
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أمريكا: قتلى وجرحى بحادث دهس في ولاية ويسكنسون
لقي 5 أشخاص مصرعهم على الأقل وأصيب أزيد من 40 آخرين بجروح في حادث دهس بأحد عروض أعياد الميلاد بولاية ويسكنسون في أمريكا.
وقالت الشرطة الأمريكية، إنّ سيارة رياضية اقتحمت أحد عروض أعياد الميلاد بولاية ويسكنسون، ودهست حشدا من الناس الذين كانوا بالعرض. كما تجمّع متفرّجون في واكيشا لمشاهدة عرض تقليدي لعيد الميلاد، يُقام سنويا في ويسكونس.
كما أفادت الشرطة، أنّ هناك شخصا يشتبه في تورطه بحادث الإقتحام وُضع رهن الإحتجاز في إطار التحقيق، لمعرفة إذ كان الحادث إرهابيا أولا لا. وتم العثور على السيارة المتسببة في الحادث.
وأظهر ت مقاطع فيديو سيارة رياضية “إس.يو.في” حمراء اللون تسرع باتجاه المشاركين في المسيرة من الخلف. كما أظهرت المقاطع أن الشرطة تفتح النار على السيارة نفسها مع إصطدامها بأحد حواجز الطريق.
كما قال “أنجليتو تينوريو” عضو المجلس البلدي في “ويست أليس” بأمريكا: “بينما كنا نسير بين المباني. رأينا سيارة رياضية متعددة الاستخدامات تعبر، وانطلقت مسرعة على طول مسار العرض. وبعد ذلك سمعنا دويا عاليا، وبكاء وصراخ يصم الآذان من أناس صدمتهم السيارة.
وبحسب وسائل إعلام أمريكية، فإن رجال الشرطة ركضوا في الشارع وطلبوا من مراقبي العرض الإحتماء داخل المتاجر. كما طلبت من المواطنين توخي الحذر والبقاء في أماكنهم بعد حادث الدهس.
وقالت وسائل الإعلام، إنّ السيارة كانت تسير بسرعة تبلغ 64 كيلومترا في الساعة تقريبا عندما صدمت الحشد. ودهست مجموعة من الفتيات تتراوح أعمارهمن ما بين 9 و15 عاما كن يرقصن في العرض.
كما لا تزال مصالح الأمن الأمريكية تواصل التحقيق والتحري لمعرفة أسباب الحادث الأليم، الذي أودى بحياة 5 أشخاص من بينهم أطفال.