أمريكا: مقتل شخصين في إطلاق نار بولاية ألاباما
قتل شخصان وأصيب آخر جراء حادث إطلاق نار بولاية ألاباما بجنوب الولايات المتحدة، حسبما ذكرت الشرطة الأمريكية.
وقالت الشرطة إن شخصين قتلا وأصيب آخر الخميس عندما اندلع إطلاق نار في اجتماع صغير بكنيسة. في إحدى ضواحي برمنغهام بولاية ألاباما. في أحدث هجوم مسلح بينما كان الأمريكيون يحاولون ممارسة حياتهم اليومية.
وقال النقيب شين وير من قسم شرطة فيستافيا هيلز إن المشتبه به. الذي لم يتم الكشف عن هويته علانية، رهن الاحتجاز.
وأضاف أن الضحية التي نجت تعالج في المستشفى من إصابتها، دون أن يذكر بالتفصيل.
وقال القس جون بوروس في بيان مكتوب إن الهجوم على ثلاثة من أبناء الرعية. في كنيسة القديس ستيفن الأسقفية في فيستافيا هيلز حدث خلال حدث أطلق عليه اسم بومرز بوتلاك. وقال وير إنه تم الإبلاغ عن ذلك حوالي الساعة 6:22 مساءً.
وقد أثار إطلاق نار جماعي مميت الشهر الماضي في قداس في كنيسة تايوانية في جنوب كاليفورنيا. إلى جانب إطلاق نار جماعي في مدرسة ابتدائية في تكساس ومتجر في نيويورك مزيدًا من الاهتمام السياسي بالعنف المسلح.
وأعلنت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين عن اتفاقية من حيث المبدأ لتشريعات سلامة السلاح. التي تهدف إلى معالجة موارد الصحة العقلية والسلامة المدرسية والحصول على الأسلحة النارية.
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أمريكا: إصابة 5 أشخاص في إطلاق نار بكنتاكي
أصيب خمسة مراهقين في إطلاق نار في لويزفيل بولاية كنتاكي، مساء السبت. بعد ساعات فقط من تنظيم مسيرة مناهضة للعنف المسلح في المدينة.
وتم إطلاق النار على المراهقين بالقرب من جسر Big Four، وفقًا لقسم شرطة مترو Louisville، حوالي الساعة 9:05 مساءً.
وعثر الضباط على ثلاثة مراهقين مصابين بطلقات نارية، أحدهم في حالة حرجة.
وتم إحضار جميع المراهقين الثلاثة إلى مستشفى الجامعة. ثم وصل مراهقان آخران لاحقًا إلى المستشفى في سيارتهما الخاصة مصابين بجروح ناجمة عن أعيرة نارية.
ولم تكشف الشرطة عن اسم المراهقين أو أعمارهم، لكن الضحايا من الذكور والإناث.
وقال كوريجر للصحفيين يوم السبت “الحديقة امتلأت بالكثير من الناس. في هذا الوقت، نشهد الكثير من الأحداث خذوا حذركم”.
وكان إطلاق النار الجماعي يوم السبت في كنتاكي هو العاشر حتى الآن هذا الأسبوع في جميع أنحاء البلاد. وفقًا لـ Gun Violence Archive، وهي مجموعة بحثية مستقلة تجمع بيانات عن عنف السلاح. والجرائم المتعلقة بالأسلحة النارية في الولايات المتحدة.
وقبل ساعات من إطلاق النار الذي أصاب المراهقين الخمسة، نُظمت مسيرة ضد عنف السلاح في لويزفيل. وهي جزء من احتجاجات مسيرة التي نُظمت في مدن عبر الولايات المتحدة.
واحتج عشرات الآلاف من الأشخاص في جميع أنحاء البلاد يوم السبت كجزء من الأحداث التي نظمتها March for Our Lives. وهي مجموعة يقودها الطلاب انشأت في عام 2018 بعد إطلاق النار في مدرسة Marjory Stoneman Douglas الثانوية. في باركلاند ، فلوريدا، حيث قتل 17 شخصًا وأصيب 17 آخرون برصاص مسلح يبلغ من العمر 19 عامًا.
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أمريكا: مقتل 3 أشخاص وإصابة 11 آخرين في إطلاق نار بفيلاديلفيا
قُتل ثلاثة أشخاص وأصيب 11 آخرون في إطلاق نار بوقت متأخر من ليلة السبت في ساوث ستريت، فيلاديلفيا. الولايات المتحدة الأمريكية.
وقال المفتش في شرطة فيلادلفيا دي إف بيس للصحفيين إن رجلين وامرأة قتلوا. مشيرا إلى أن عناصر الأمن الذين سارعوا للاستجابة إلى الحادث لاحظوا وجود عدد من الأشخاص الذين أطلقوا النار على الحشد.
وقال بيس إن الضباط ركضوا في هذا الاتجاه وأطلق أحد الضباط النار على أحد الرماة، بينما كان ذلك الشخص لا يزال يطلق النار.
كما قال بيس إن الشرطة عثرت على مسدسين شبه آليين في موقع إطلاق النار. وأشار أنه يتعين على السلطات الانتظار حتى وقت لاحق من نهار يوم الأحد للإطلاع على ما سجلته كاميرات المراقبة الموجودة إلى في الشركات القريبة. والتي كانت مغلقة وقت إطلاق النار.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن السلطات لم تعتقل أحدا حتى الآن. فيما أظهر مقطع فيديو من عين المكان عددا كبيرا من الأشخاص يحيطون بمركبات الشرطة مع إطلاق صفارات الإنذار.