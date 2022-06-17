أمريكا: مقتل شخصين في إطلاق نار بولاية ألاباما

قتل شخصان وأصيب آخر جراء حادث إطلاق نار بولاية ألاباما بجنوب الولايات المتحدة، حسبما ذكرت الشرطة الأمريكية.

وقالت الشرطة إن شخصين قتلا وأصيب آخر الخميس عندما اندلع إطلاق نار في اجتماع صغير بكنيسة. في إحدى ضواحي برمنغهام بولاية ألاباما. في أحدث هجوم مسلح بينما كان الأمريكيون يحاولون ممارسة حياتهم اليومية.

وقال النقيب شين وير من قسم شرطة فيستافيا هيلز إن المشتبه به. الذي لم يتم الكشف عن هويته علانية، رهن الاحتجاز.

وأضاف أن الضحية التي نجت تعالج في المستشفى من إصابتها، دون أن يذكر بالتفصيل.

وقال القس جون بوروس في بيان مكتوب إن الهجوم على ثلاثة من أبناء الرعية. في كنيسة القديس ستيفن الأسقفية في فيستافيا هيلز حدث خلال حدث أطلق عليه اسم بومرز بوتلاك. وقال وير إنه تم الإبلاغ عن ذلك حوالي الساعة 6:22 مساءً.

وقد أثار إطلاق نار جماعي مميت الشهر الماضي في قداس في كنيسة تايوانية في جنوب كاليفورنيا. إلى جانب إطلاق نار جماعي في مدرسة ابتدائية في تكساس ومتجر في نيويورك مزيدًا من الاهتمام السياسي بالعنف المسلح.

وأعلنت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين عن اتفاقية من حيث المبدأ لتشريعات سلامة السلاح. التي تهدف إلى معالجة موارد الصحة العقلية والسلامة المدرسية والحصول على الأسلحة النارية.

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