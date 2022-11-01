أمريكا: مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين في إطلاق نار بتكساس

قتل شخص واحد، وأصيب اثنان في إطلاق نار خلال حفل بمدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية.

وقد وقع إطلاق النار أثناء حفل لأعضاء من مجموعة الراب المعروفة بـ”ميغوس”.

وأفادت وسائل إعلام محلية في هيوستن بأن الشرطة أكدت أن المغنيين “كوافو” و”تيكوف” من فرقة “ميغوس” للراب. كانوا حاضرين وقت إطلاق النار.

وقالت شرطة هيوستن إن الضباط ومسؤولي إدارة الإطفاء استجابوا لتقارير إطلاق نار في “810 بلياردو أند بولينغ” وسط هيوستن. حوالي الساعة 2:40 صباحا.

وطبقًا لشرطة هيوستن، وقع الحادث بينما كان المكان يغلق ليلا وتجمع حشد كبير من الناس بالقرب من الباب الأمامي.

وقالت الشرطة إن بعض الأفراد بمكان الحادث تورطوا في مشادة، وعندها بدأ أحدهم إطلاق النار. وعندما وصلت الشرطة، وجدوا رجلا مقتولا بالممر أمام المكان.

وبحسب الشرطة، أصيب رجل وامرأة آخرين خلال إطلاق النار.