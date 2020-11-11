أمريكا: مقتل شخص وإصابة 7 آخرين في إطلاق نار بفلوريدا

قالت السلطات المحلية في ولاية فلوريدا بأمريكا، إن شخصا قد قُتل وأصيب سبعة آخرون في إطلاق نار من سيارة.

ووقع الحادث الاجرامي على ملعب لكرة السلة في مدينة تامبا بولاية فلوريدا الأميركية الليلة الماضية.

وأفادت إحدى قنوات (إيه.بي.سي) الأمريكية بأن إطلاق النار لم يكن عشوائيا وأن المجموعة كانت مستهدفة.

ويعتقد المحققون أن أشخاصا كانوا بسيارة ذات نوافذ معتمة، وأطلقوا الرصاص أثناء مرورهم بمجموعة من الأشخاص قرب ملعب كرة السلة.

وذكر قائد الشرطة في فلوريدا أن رجلا يبلغ من العمر 36 عاما توفي متأثرا بجروحه بعد وصوله إلى المستشفى.

في حين يرقد اثنان آخران في حالة حرجة، إلى جانب خمسة مصابين في حالة مستقرة.

وأضافت القناة أن الضحايا تتراوح أعمارهم بين 17 و36 عاما.