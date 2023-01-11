أمريكا: مقتل طفل على يد أخته البالغة 12 عامًا

في الولايات المتحدة، تحقق شرطة أوكلاهوما في مقتل صبي يبلغ من العمر 9 سنوات على يد أخته البالغة 12 عامًا.

وفقًا للعديد من وسائل الإعلام الأمريكية ، بما في ذلك USA Today. كانت أخته البالغة من العمر 12 عامًا هي التي طعنته في الليل.

وعلم الضباط أن أحد والدي الأطفال كان نائما في الطابق العلوي عندما أيقظته ابنته البالغة من العمر 12 عاما.

وقالت إنها طعنت شقيقها البالغ من العمر 9 سنوات. حسبما ذكرت إدارة شرطة تولسا، في بيان نُشر على تويتر.

وتم نقل الضحية إلى المستشفى، لكنه لم ينج من إصابته رغم خضوعه لعملية جراحية.

وألقي القبض على أخت الطفل الصغير ووضعت في مركز احتجاز الأحداث.

حتى الآن ، لا تزال أسباب وفاة الطفل الصغير غير معروفة. حيث قال قائد شرطة تولسا لوسائل الإعلام فوكس 23: “في الوقت الحالي. لا يبدو أن الاستجواب مع الفتاة الصغيرة كان مثمرًا”.

يتم التعامل مع قضية المشتبه به في محكمة الأحداث. وبحسب الشرطة ، فإن هذه هي بالفعل ثاني جريمة قتل في مدينة تولسا منذ بداية العام.