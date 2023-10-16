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أمريكا.. مقتل طفل فلسطيني عمره 6 سنوات بـ26 طعنة

بقلم أسماء.ع
أمريكا.. مقتل طفل فلسطيني عمره 6 سنوات بـ26 طعنة
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كشفت الشرطة الأمريكية، أن رجلا من ولاية “إلينوي” طعن طفلا مسلما 26 طعنة وأرداه قتيلا. في حين أصاب والدته بجروح خطيرة، وهو يردد عبارات معادية للمسلمين والفلسطينيين.

واتهمت الشرطة الرجل البالغ 71 عاما بارتكاب جريمة كراهية ضد طفل ذو 6 سنوات وأمه ذات 32 عاما. قائلة إن الضحيتين استهدفتا بسبب عقيدتهما الإسلامية، في سياق الحرب التي تخوضها إسرائيل على الفلسطينيين.

في حين، قال قائد شرطة مقاطعة “ويل” في بيان نشر على مواقع التواصل الاجتماعي “تمكن المحققون من تحديد أن كلتا الضحيتين في هذا الهجوم الوحشي كانتا مستهدفتين من قبل المشتبه به بسبب كونهما مسلمين والصراع الدائر في الشرق الأوسط بين حماس والإسرائيليين”.

كما عثر الضباط على الطفل ووالدته في وقت متأخر من صباح يوم السبت، في منزل ببلدة بلينفيلد. على بعد حوالي 65 كيلومترا جنوب غرب شيكاغو.

وقال مكتب قائد الشرطة إن الصبي الذي أعلن وفاته في المستشفى، تعرض للطعن 26 مرة بسكين عسكري كبير. بحسب ما جاء في تشريح الجثة يوم الأحد.

وأصيبت المرأة بأكثر من 12 طعنة في جسدها، وبقيت في المستشفى يوم الأحد، لكن حالتها مستقرة.

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فلسطين.. ارتفاع عدد الشهداء إلى 2808

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الاثنين، عن إرتفاع عدد الشهداء بغزة و الضفة الغربية إلى 2808 شهيد.

كما بلغ عدد شهداء غزة 2750 شهيدا، و9700 جريح. أما في الضفة الغربية فارتفعت الحصيلة إلى 58 شهيدا و1250 جريح.

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