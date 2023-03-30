أمريكا مُستعدة لتوسيع أعمال التعاون مع وزارة المالية

استقبل وزير المالية، لعزيز فايد، يوم أمس الأربعاء، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الجزائر إليزابيث مور أوبين.

وحسب بيان للوزارة أبدت السفيرة الأمريكية استعداد سلطات بلادها لمواصلة وتوسيع أعمال التعاون مع وزارة المالية.

بحث الطرفان، وضعية التعاون الاقتصادي والمالي الثنائي وسبل تعزيزه.

وأشار الطرفان الى الروابط التاريخية الممتازة متعددة الأشكال التي تجمع البلدين. ودعيا إلى تعزيزها أكثر فأكثر من خلال شراكة مربحة للجانبين.

واغتنم فايد هذه الفرصة ليتحدث مع السفيرة الأمريكية عن ورشات الإصلاح التي بادرت بها السلطات العمومية. لا سيما في مجالات الميزانية وتنويع الاقتصاد وتحسين مناخ الأعمال.

وأعرب الوزير عن رغبته في رؤية تواجد أكبر للشركات الأمريكية في السوق الجزائرية. لا سيما مع التسهيلات والمزايا المنصوص عليها في الإطار الجديد المُسير للاستثمار في الجزائر.

كما أكدت مور أوبين على “الاهتمام المتزايد” بالسوق الجزائرية من قبل العديد من الشركات الأمريكية التابعة لقطاعات أخرى غير المحروقات.

كما كانت هذه المحادثات فرصة للتأكيد “بارتياح” على النتائج الإيجابية لمختلف أعمال التعاون الجارية.