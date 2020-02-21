أمريكا وطالبان تتفقان على الحد من أعمال العنف في أفغانستان

كشف وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الجمعة، التوصل إلى تفاهم مع طالبان، حول الحد من العنف في جميع أنحاء أفغانستان.

وغرد اليوم الجمعة، على تويتر “بعد عقود من الصراع ، توصلنا إلى تفاهم مع طالبان حول الحد من العنف بشكل كبير في جميع أنحاء أفغانستان”.

وأضاف “هذه خطوة مهمة على طريق السلام، وأدعو جميع الأفغان إلى اغتنام هذه الفرصة”.