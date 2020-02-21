أمريكا وطالبان تتفقان على الحد من أعمال العنف في أفغانستان

أخبار العالم
  • -
  • 0
أمريكا وطالبان تتفقان على الحد من أعمال العنف في أفغانستان
بقلم نسرين محفوف

كشف وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الجمعة، التوصل إلى تفاهم مع طالبان، حول الحد من العنف في جميع أنحاء أفغانستان.

وغرد اليوم الجمعة، على تويتر “بعد عقود من الصراع ، توصلنا إلى تفاهم مع طالبان حول الحد من العنف بشكل كبير في جميع أنحاء أفغانستان”.

وأضاف “هذه خطوة مهمة على طريق السلام، وأدعو جميع الأفغان إلى اغتنام هذه الفرصة”.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=777579

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com