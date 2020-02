أمريكا وطالبان تتفقان على الحد من أعمال العنف في أفغانستان

وغرد اليوم الجمعة، على تويتر “بعد عقود من الصراع ، توصلنا إلى تفاهم مع طالبان حول الحد من العنف بشكل كبير في جميع أنحاء أفغانستان”.

وأضاف “هذه خطوة مهمة على طريق السلام، وأدعو جميع الأفغان إلى اغتنام هذه الفرصة”.

After decades of conflict, we have come to an understanding with the Taliban on a significant reduction in violence across #Afghanistan. This is an important step on a long road to peace, and I call on all Afghans to seize this opportunity.

