أمريكا: 10 قتلى و10 جرحى في إطلاق نار بكاليفورنيا

لقي 10 أشخاص مصرعهم وأصيب 10 آخرون جراء إطلاق نار استهدف مدينة مونتيري بارك في كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية.

ووفق نفس المصدر فإن الحادث وقع قرب موقع للاحتفال بالعام القمري الصيني الجديد.

وقال مسؤولون أمريكيون إن المسلح لقي مصرعه بعد قيامه بالمجزرة.

وتم الإبلاغ عن إطلاق النار حوالي الساعة 10:22 مساءً بالتوقيت المحلي الأمريكي داخل صالة رقص مملوكة للصينيين. بالقرب من احتفال السنة القمرية الجديدة.

وبحلول وقت متأخر من صباح يوم أمس الأحد، كانت سيارات الشرطة قد تجمعت حول سيارة فان بيضاء في تورانس، كاليفورنيا. على بعد حوالي 30 ميلاً جنوب غرب مونتيري بارك. وشوهد ضباط الشرطة وهم يخرقون الشاحنة ويزيلون محتوياتها بعد الظهر.

كما أكدت روبرت لونا ، قائد شرطة مقاطعة لوس أنجلوس، في وقت لاحق في مؤتمر صحفي عقده مساء الأحد. العثور على المشتبه به ميتاً داخل الشاحنة متأثراً بجراحه التي أصابته بطلق ناري.

وذكرت لونا أن المشتبه به هو هوو كان تران، وهو رجل آسيوي يبلغ من العمر 72 عامًا.

ولم يتم التعرف على أي من الضحايا ، حيث يعمل المسؤولون على إخطار أفراد أسرهم.

كما قالت لونا إن خمسة من القتلى نساء وخمسة رجال وكانوا أكبر سناً ربما في الخمسينيات والستينيات من العمر.

ونُقل ما لا يقل عن 10 أشخاص آخرين أصيبوا بجروح إلى مستشفيات المنطقة وكانت حالتهم الصحية. تتراوح من مستقرة إلى حرجة.

تم إطلاع الرئيس الأمريكي جو بايدن على إطلاق النار. وقال “زوجتي وأنا نصلي من أجل أولئك الذين قتلوا وجرحوا. في حادث إطلاق النار الجماعي المميت الذي وقع في مونتيري بارك”.

كما وصف حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم الحادث بأنه “عمل مروع وعنيف” وأنه يراقب الوضع عن كثب.