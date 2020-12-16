أمريكا: 248 ألف إصابة جديدة بكورونا و2706 وفاة خلال 24 ساعة

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، حوالي ربع مليون إصابة بفيروس كورونا اخلال آخر 24 ساعة.

وحسب بيانات نشرتها جامعة هوبكنز، سجلت الولايات المتحدة أكثر من 248 ألف إصابة جديدة بالفيروس و2706 وفيات خلال 24 ساعة.

وتواصل إصابات كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية في الارتفاع، حيث يتواجد أكثر من 113 ألف مريض في المستشفيات.

وكانت السلطات الصحّية في أمريكا تتوقّع هذه الزيادة بعد التنقّلات التي قام بها ملايين الأمريكيّين قبل أسبوعين للاحتفال بعيد الشكر.

ويتفشى الوباء بوتيرة متسارعة، خاصة في غرب البلاد وشمالها الشرقي.

وأصيب أكثر من 16.7 مليون شخص بفيروس كورونا المستجدّ في الولايات المتحدة منذ بدء تفشّي الوباء.

لكن الحصيلة الفعلية قد تكون أكبر بسبب عدم إجراء فحوص على نطاق واسع في المرحلة الأولى.