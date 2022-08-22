أمريكية تستعيد خاتم زواجها بعد فقدانه في المحيط

عاد خاتم زواج ماسي لامرأة من ولاية ماساتشوستس إليها بعد فقدانه في المحيط.

وعثر على الخاتم رجل استجاب لنداء المرأة على وسائل التواصل الاجتماعي بالبحث عنه في قاع المحيط.

وقالت فرانشيسكا تيل لصحيفة (بوسطن غلوب) إنها كانت تلعب كرة القدم مع زوجها هذا الشهر في نورث بيتش. بولاية نيو هامبشاير، عندما انزلق الخاتم من إصبعها.

قالت تيل، (29 عاما) من غروفلاند، إنها وزوجها لم يتمكنا من العثور على الخاتم في الماء بعد ساعات من البحث.

وكتبت تيل منشورا عن محنتها على فيسبوك وطلبت المساعدة من أي شخص قد يتردد على الشاطئ. ومعه جهاز للكشف عن المعادن. تمت مشاركة منشورها آلاف المرات ولفت ذلك انتباه رجل يدعى لو آسي.

وارتدى الرجل بذلة غطس ومصباحا أماميا وذهب إلى المحيط بحثا عن الخاتم باستخدام جهاز الكشف عن المعادن. في اليومين الأولين للبحث، لم يحالفه الحظ.

في اليوم الثالث وجد الخاتم مدفونا تحت القاع الرملي للمحيط، على حد قوله.

وأرسل آسي صورة إلى تيل، وكتب لها في رسالة: “من فضلك أخبريني أن هذا هو الخاتم. حتى أتمكن أخيرا من مغادرة هذا الشاطئ.”

أعاد آسي الخاتم إلى منزل تيل، وجثا زوجها على إحدى ركبتيه مرة أخرى ليضعه في إصبعها.