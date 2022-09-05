أمريكي يلتقي شبيهه في حمّام سباحة

عثر رجل أمريكي يُدعى شون دوغلاس مكاردل على شخص كأنه توأمه. خلال وجوده في حمّام سباحة أثناء قضائه إجازة في لاس فيغاس.

ودُهِش مكاردل من شدة الشبه بينه وبين الشخص الغريب الذي كان بجانبه.

والمفاجأة أنهما لم يبدوَا متشابهَين فقط بل كان كلاهما يرتدي نظارة وقبعة متقاربتين أيضًا.

كان الرجل في المسبح خلال إجازته عندما انتهى به الأمر وجهاً لوجه بشبهه.

كما شارك الرجل صدمته بعد لقائه بشبيهه أثناء الإجازة.

وعندما لاحظ أن الناس كانوا يحدقون به ويضحكون. بدأ شون يتساءل عما يحدث.

وقال شون إنه اعتقد أنه كان ينظر في المرآة عندما التقى بشبيهه ثم التقطوا صورة معًا.

ونشر شون الصورة معلقا “لست مقتنعًا حتى الآن.. كنت أسبح وكانت مجموعة كبيرة من الغرباء يشيرون إلي ويضحكون. نظرت إلى أصدقائي وكانوا جميعًا يشيرون إليه. اعتقدت على الفور أن هذا الرجل كأنني أرى انعكاسي في المرآة”.

وسأل أحدهم في التعليقات عما إذا كانا توأمين، لكن شون أكد أنهم ليسا كذلك.

كما شارك آخرون دهشتهم من أوجه التشابه بين الرجلين، مع تعليق أحد الأشخاص على المنشور: “أخبرني قصة مختلقة. وقل لي إنكم إخوة حقيقيون. هذا شبه كبير جدًا بالنسبة لي”.

وعلق شخص آخر قائلاً: “سنحتاج إلى اختبار الحمض النووي للكشف عما إذا كنتما أخوين”.