أمر استعجالي يوقف تنفيذ تعويض تعاونية بيمارستان العقارية بـ23 مليار سنتيم بباتنة

أصدرت مؤخرا محكمة باتنة الابتدائية أمرا استعجاليا قضى بوقف تنفيذ تعويض التعاونية العقارية بيمارستان بـ23 مليار سنتيم. عن أشغال قامت بها الجزائرية للمياه لتمرير أنبوب مياه عبر أراضي التعاونية المتواجدة بالقرب من طريق الوزن الثقيل تامشيط.

وحسب ما جاء في الأمر الاستعجالي رقم 09007/24، الصادر بتاريخ 5 جانفي 2025، فإن هذا الأخير مردّه الوقف إلى غاية الفصل في دعوى الاعتراض التي رفعها والي الولاية ضد التعاونية العقارية والجزائرية للمياه والمحضر القضائي. طعنا في القرار الصادر عن مجلس قضاء باتنة المتضمن التعويضات المقررة للتعاونية العقارية. والتي ترمي الى إلغاء القرار المدني المتضمن التعويضات على أساس أن هذه الأخيرة هي محل قرار نزع الملكية للمنفعة العمومية. وأن الجهة المختصة للنظر في موضوع التعويض هو القضاء الإداري وليس القضاء العادي.

كما أنّ مواصلة التنفيذ يؤدي إلى خلق أوضاع يصعب تداركها سيما وأن الساعي الى التنفيذ المتمثل في التعاونية العقارية بيمارستان. ممثلة برئيستها الجديدة تطالب هي الأخرى بوقف التنفيذ لوجود خطر حال يتمثل في قيام المدير المعزول. بموجب محضر انعقاد جمعية عامة قانونية بتاريخ 1 أكتوبر 2024.

وبمواصلة إجراءات التنفيذ رغم انعدام صفته، مستندا في ذلك إلى قرار المحكمة العليا الأخير القاضي بمواصلة التنفيذ. والذي اعتبره ردا لصفته كمدير، في وقت تضمن القرار تسبيبا أساسه أن هذه الأموال ستؤول الى حساب التعاونية. ولا يهم في ذلك صفة ممثلها.

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