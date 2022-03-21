أمر بالقبض الدولي ضدّ نجل سعيداني بتهمة الفساد

أصدر وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح الابتدائية في سكيكدة، أمس الإثنين، أمرا دوليا بالتوقيف في حق المسمى عادل سعيداني، نجل الأمين العام الأسبق لحزب جبهة التحرير الوطني.

وحسب مصادر مطلعة تحدثت لـ “النهار”، فإن نجل الأمين العام الأسبق لـ”الأفلان”، عادل سعيداني، متابع من طرف محكمة الجنح الابتدائية في سكيكدة بالتورط في قضية فساد بميناء سكيكدة.

وفي التفاصيل، أوضحت مصادر “النهار”، أن عادل سعيداني متهم بالتحصل على امتيازات غير مستحقة وإبرام صفقات مخالفة للتشريع والتنظيم المعمول به، وهي التهم والوقائع التي لها علاقة بملف فضيحة ميناء سكيكدة المتابع فيه أكثر من 34 متهما.

وحسب ما اطلعت عليه “النهار”، فإن من بين المتهمين في هذه القضية، الرئيس المدير العام لميناء سكيكدة، ومديرون ورؤساء أقسام.

وتعود وقائع القضية إلى سنة2015،لما تحصل المتهم نجل عمار سعيداني على امتيازات من أجل استغلال فضاء تجاري في ميناء سكيكدة. وذلك لممارسة نشاطه في الاستيراد والتصدير، باسم شركة أنشأها بموجب عقد امتياز الذي منحته إياه وزارة النقل.

وحسب ما دار في جلسة المحاكمة التي تغيّب فيها نجل عمار سعيداني، فإن المتهم استفاد من تسهيلات من وزارة النقل.

كما تحصل على العقد الذي بموجبه تقدم إلى ميناء سكيكدة لمباشرة نشاطه التجاري، لكن وبناءً على رسائل مجهولة وصلت إلى الأجهزة الأمنية والقضائية، تم فتح تحقيق في القضية، وهو ما أكده المسؤول المالي والتجاري في ميناء سكيكدة، حيث كشف بأن عقد الامتياز لم يتم استغلاله، وتم توقيفه من دون أن تترتب أي أضرار مادية للمؤسسة، مضيفا أن المتهم تحصل على الموافقة من طرف اللجنة الوزارية، مع منحه عقد الامتياز من وزارة النقل من دون استشارة الرئيس المدير العام لميناء سكيكدة.

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