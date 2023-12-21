أمر بضرورة الإنتهاء من جميع الوثائق للانطلاق فيهما.. عون يرحب بمشروعين استثماريين بشراكة روسية

إستقبل وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون، اليوم الخميس، صاحب المشروع المتعلق بإنجاز مصنع إنتاج الألمنيوم الأخضر الخالي من الكربون ومجمع صناعي لتصنيع المصافي والمصانع الكبرى بركات سلمان مرفوقا بممثلي الشريك التكنولوجي الروسي لإنجاز هاتين المشروعين.

وحسب بيان الوزارة، فإنه فيما يخص المشروع الاول المتعلق بإنتاج الألمنيوم الأخضر الخالي من الكربون بولاية عين تموشنت والذي تبلغ طاقته الانتاجية 1 مليون طن سنويا سيوفر 5000 منصب شغل.

أما المشروع الثاني المتعلق بإنشاء مجمع صناعي للمصافي والمصانع الكبرى والذي يتكون من قسمين ،قسم لصناعة الفولاذ وقسم لإنتاج قطع الغيار والهياكل والذي سيوفر 2500 منصب عمل. يضيف المصدر نفسه.

وخلال استماع الوزير للعرض رحب بهذا الإستثمار الذي يعتبر إضافة كبيرة للصناعات الثقيلة بالجزائر مؤكدا على ضرورة الإنتهاء من جميع الوثائق الإدارية بالوكالة الوطنية للاستثمار للانطلاق في المشروع.