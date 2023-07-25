أمستردام تحظر السفن السياحية لوقف تدفق السياح

في إطار الجهود المبذولة لوقف تدفق السياح وتقليل التلوث من السفن العملاقة. صوتت السلطات في أمستردام لحظر السفن السياحية.

وفقًا لمتحدث باسم البلدية ، صوت مجلس أمستردام يوم الخميس على منع السفن الجامبو. من الالتحام في المدينة بينما تهدف العاصمة الهولندية أيضًا إلى إغلاق محطة السفن السياحية المركزية.

ومع ذلك ، قال المتحدث إنه سيتم تحديد المزيد من التفاصيل المتعلقة بالقضية بعد التشاور مع العديد من أصحاب المصلحة.

“الرحلة الملوثة لا تتماشى مع طموحات أمستردام المستدامة. كما أشارت الزعيمة المحلية لحزب D66 التقدمي اجتماعيًا، الذي قدم الاقتراح، إيلانا رودركيرك. إلى أن السفن السياحية في وسط المدينة لا تتناسب أيضًا مع مهمة مكافحة السياحة الجماعية.

يقول تقرير من دويتشه فيله أن حوالي 300 ألف مسافر على متن سفينة سياحية يتجهون إلى العاصمة الهولندية كل عام.

يؤكد المصدر نفسه أن محطة IJ ، الواقعة على الواجهة البحرية بالقرب من محطة سكة حديد العاصمة. سيتعين عليها الآن التحرك خارج المدينة.

وأكد ديك دي غراف ، مدير Cruise Port Amsterdam ، الذي يدير محطة الرحلات البحرية. أن الشركة قد أحاطت علما بالتصويت وتنتظر الآن الخطوة التالية من البلدية.

لا يوجد إغلاق فوري للمحطة. وقال دي غراف لوكالة أسوشيتيد برس إن دعوة المجلس هي لنقل المحطة. وننتظر متابعة من عضو المجلس المحلي بشأن التحقيقات.

وتأتي التغييرات في الوقت الذي تم فيه الإعلان عن أمستردام كأفضل عاصمة في أوروبا للسياح. من قبل VisaGuide.World ، تاركة وراءها عواصم مثل روما وباريس.

وفقًا لوحدة الأبحاث والإحصاء في أمستردام ، من المتوقع أن تجتذب المدينة ما مجموعه 20 مليون مسافر هذا العام. بالإضافة إلى ذلك ، وفقًا لتقرير صادر عن بلومبيرج، تجتذب العاصمة الهولندية أكثر من مليون سائح في المتوسط كل شهر. وبالتالي تجاوز عدد سكانها الذين يزيد عددهم عن 800000 نسمة.

وأطلقت عمدة أمستردام في السابق ، فيمكي هالسيما ، حملة من أجل ثني المسافرين عن أخذ ما وصفته بـ “إجازة الأخلاق”.